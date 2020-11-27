Депутат МГД Орлов: фракция "Единая Россия" подготовила 11 поправок в проект бюджета Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Фракция "Единая Россия" и объединение "Моя Москва" сформировали 11 поправок в проект бюджета столицы на 2021–2023 годы. Об этом сообщил депутат столичного парламента Степан Орлов.

По его словам, работа над проектом велась более трех месяцев. В ней были задействованы отраслевые эксперты, муниципальные депутаты и общественники. Московским отделением фракции была проведена серия круглых столов для проработки предложений.

"Кроме того, при помощи партийных структур были собраны многочисленные предложения москвичей, мы получили для тщательного анализа большую выборку данных о том, что действительно интересует жителей города, какие направления имеют для них безусловный приоритет", – отметил парламентарий.

Он добавил, что москвичи главным приоритетом назвали социальную сферу. По его словам, горожане надеются, что программы развития будут и дальше функционировать в столице.

Также Орлов подчеркнул, что в ходе подготовки проекта было собрано 12 тысяч анкет.

"Учитывались итоги работы партийных проектов, общественных встреч, круглых столов на площадке "Единой России". Таким образом удалось собрать богатый материал для поправок, которые с полным правом можно назвать народными", – отметил Орлов.

Он выразил признательность авторам проекта бюджета, поскольку они учли при его составлении многие инициативы "Единой России". Однако часть поправок все же будет вноситься на этапе парламентского рассмотрения проекта.

Депутат рассказал о проведенном заседании президиума политсовета МГРО партии "Единая Россия", где обсуждались поправки. Наиболее перспективные предложения внесены в Мосгордуму.

"Президиум передал все партийные наработки во фракцию. В свою очередь, фракция "Единая Россия" провела совместное заседание с депутатским объединением "Моя Москва", в ходе которого были тщательно рассмотрены все поправки, подготовленные обеими группами", – высказался Орлов.

Он заключил, что разработанные поправки касаются сфер здравоохранения, социальной защиты, культуры, инноваций и креативных индустрий. Проектом предусматривается финансирование программы капремонта поликлиник, библиотек, музыкальных школ, театров, а также программы поддержки безработных. Кроме того, поправки позволят выделить дополнительные средства на оздоровление и отдых детей-льготников, а также на решение проблемы обманутых дольщиков.

Проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов на данный момент готовится ко второму чтению в Мосгордуме. Финансовый план уже прошел обсуждение в профильных комиссиях парламента столицы.

