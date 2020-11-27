Депутат МГД: надо увеличить финансирование на оздоровительный отдых для детей-льготников

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Одной из задач столичных властей является увеличение финансирования программ отдыха и оздоровления для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом Агентству "Москва" сообщила депутат Мосгордумы, председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Она отметила, что фракция "Единая Россия" вносила 11 поправок по вопросам социальных гарантий москвичей. По ее словам, они направлены на улучшение качества жизни горожан. Гусева подчеркнула, что задачей столичных властей является оказание поддержки москвичам и гарантия их социальных обязательств.

"Одна из внесенных поправок касается увеличения финансирования отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для таких детей оздоровительный отдых является важнейшей составляющей развития и лечения. Более того, ко мне обращаются многодетные родители с вопросами о том, как использовать полученный в начале года сертификат на отдых", – заявила Гусева.

Депутат МГД подчеркнула, что в проект бюджета на эти цели заложили сумму в размере 2,76 миллиарда рублей. По словам Гусевой, представители "Единой России" предлагают добавить 500 миллионов в следующем году.

Она отметила, что в 2020 году было представлено 33 077 бесплатных путевок и 19 725 сертификатов на организацию отдыха и оздоровления для детей с трудной жизненной ситуацией. Однако из-за ситуации с коронавирусом выезд детей был приостановлен.

"Для выполнения обязательств перед семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, по решению мэра Москвы владельцам сертификатов на оздоровительный отдых детей был предоставлен выбор: либо заменить путевку на отдых в сентябре-октябре 2020 года, либо заменить на путевку в 2021 году с выбором периода и места отдыха родителями, либо заменить на сертификат", – отметила депутат МГД.

Она добавила, что частичное снятие ограничений позволило использовать часть путевок в 2020 году. Кроме того, свыше 8 тысяч путевок были перенесены на 2021 год. В связи с этим объем финансирования оздоровительного отдыха был снижен, подчеркнула Гусева.

"Однако мы надеемся, что эпидемиологическая ситуация в следующем году улучшится, город будет обязан выполнить взятое на себя обязательство по финансированию отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Именно поэтому мы предлагаем увеличить ассигнования по этой статье", – подчеркнула Гусева.

Она добавила, что организатором отдыха для детей является государственное учреждение "Мосгортур". Столичный парламентарий напомнила, что для получения услуги необходимо подать заявку либо на сайте правительства Москвы, либо в офисе "Мосгортур" при личном обращении и предварительной записи.

"Перенести имеющийся на руках сертификат на 2021 год можно в личном кабинете на сайте "Мосгортур". Также работает горячая линия, где вам смогут ответить на все вопросы: 8-800-301-17-70", – отметила Гусева.

Ранее депутаты фракции "Единая Россия" и депутатское объединение "Моя Москва" обсудили предложения столичных жителей о приоритетах бюджета столицы на 2021–2023 годы. По словам Гусевой, городской бюджет представляет собой важнейший инструмент социально-экономического развития столицы.