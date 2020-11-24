"ЕР" и депутатское объединение "Моя Москва" обсудили предложения по бюджету столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предложения москвичей о приоритетах бюджета столицы на 2021–2023 годы обсудили депутаты фракции "Единая Россия" и депутатское объединение "Моя Москва". Об этом сообщает сайт столичного отделения партии.

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева отметила, что городской бюджет представляет собой важнейший инструмент социально-экономического развития столицы.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию, бюджет Москвы остается социально ориентированным. При закономерном сокращении доходов расходы социального характера будут увеличены и составят 56 процентов", – подчеркнула Гусева.

Она добавила, что в настоящее время идет проработка деталей документа, который позволит гарантировать исполнение социальных обязательств перед горожанами.

Работа над формированием бюджета началась еще в августе этого года, сказал секретарь Московского городского регионального отделения "Единой России" Андрей Метельский. По его словам, для данной цели была сформирована рабочая группа по подготовке народных предложений в бюджет Москвы. За три месяца было собрано 12 300 опросных листов, депутаты 122 районных советов внесли пакет из 369 предложений. Все они были объединены в единый комплекс предложений.

"Мы сделали важный шаг к тому, чтобы бюджет Москвы оставался открытым и прозрачным для москвичей – эффективным инструментом решения актуальных проблем нашего города и наших жителей. На эти цели будет выделено порядка 20 миллиардов рублей", – высказался Метельский.

Работа над бюджетом находится на стадии подготовки поправок, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его мнению, проведенный опрос сыграл большое значение в работе над данным вопросом.

"Именно из этого опроса рабочая группа по бюджету смогла выкристаллизовать те поправки, которые мы обсуждаем. Работа над поправками продолжается до начала заседания фракции "Единая Россия" и депутатской группы "Моя Москва", где окончательно будут приняты. Можно смело сказать – это поправки москвичей, и я уверен, что "Единая Россия" сможет воплотить их в жизнь", – подчеркнул Шапошников.

Метельский заявил, что одним из самых частых предложений москвичей стало расширение адресной помощи нуждающимся, пострадавшим от пандемии. Также горожане хотят модернизировать медицину и уделить внимание охране здоровья детей и детскому отдыху.

В 2020 году было передано 33 тысячи бесплатных путевок для детей из малообеспеченных семей, а также порядка 20 тысяч сертификатов на организацию отдыха родителями. Реализация части путевок – 4,5 тысячи – перенесена на 2021 год из-за пандемии. По мнению Метельского, данное направление необходимо развивать – выделить на него ассигнования в размере 500 миллионов рублей.

Руководитель депутатского объединения "Моя Москва" Елена Николаева обратила внимание, что москвичи также считают необходимым заниматься проблемой обманутых дольщиков. В городе от недобросовестных застройщиков пострадали порядка 11 тысяч человек. Если считать с семьями, то 30 тысяч. Речь идет о 137 домах.

"Правительство Москвы организует и координирует действия по решению этой проблемы в соответствии с утвержденной "Дорожной картой". При этом принято решение за счет средств бюджета, где не удалось привлечь инвесторов, выполнить достройку наиболее сложных объектов (35 домов) для большей части обманутых дольщиков (около 7,6 тысячи граждан)", – подчеркнула Николаева.

Отмечается, что участники встречи согласились с необходимостью предусмотреть в проекте бюджета средства на достройку проблемных объектов. На реализацию данных целей потребуется дополнительное финансирование в размере 4,98 миллиарда рублей.

"Необходимо также учесть поправки по направлениям инноваций и развития культуры. Все перечисленные задачи ставят перед нами наши избиратели. Это те проблемы, которые сегодня волнуют людей на местах – и наш долг найти для них решение", – заключил руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Степан Орлов.

Ранее сообщалось, что передать пожелания и замечания можно в Общественную палату Москвы через специальную электронную форму. Заполненный печатный лист также разрешается переслать по электронной почте – подойдут форматы txt, doc, rtf, xls, png, bmp, jpeg и pdf. Форму можно сопроводить дополнительными документами.

В Общественной палате рассмотрят только те заявления, которые поступят до 25 ноября.

