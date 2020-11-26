Депутат МГД: проект бюджета столицы учитывает значительные средства для детей-инвалидов

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Значительные средства в проекте бюджета Москвы на 2021 год планируется выделить на поддержку семей, в которых растут дети с ограниченными возможностями, заявила депутат Мосгордумы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева.
"Ребенок-инвалид – это серьезная нагрузка для родителей и других членов семьи. И поддержка просто необходима. Ребенку с особыми потребностями могут быть необходимы вещи, о которых родители раньше даже не задумывались, например инвалидные коляски", – цитирует Батышеву Агентство "Москва".
По ее словам, на обеспечение этой категории детей техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями в 2021 году выделят 2,4 миллиарда рублей из бюджета Москвы и 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Также депутат отметила, что город планирует направить более 7,5 миллиарда рублей на создание безбарьерной среды и социальную интеграцию инвалидов. Она назвала передвижение по городу одной из самых острых проблем, с которыми сталкиваются родители детей-инвалидов.
"В 2021 году субсидия для ГУП "Мосгортранс" на приобретение подвижного состава, используемого для предоставления услуги "социальное такси" инвалидам и многодетным семьям по индивидуальным и коллективным заявкам, составит 99 миллионов рублей. Это позволит родителям совершать необходимые поездки вместе с ребенком на такси", – сообщила Батышева.
Субсидия для ГУП "Московская социальная гарантия" на проведение в городе Москве пилотного проекта по имущественной поддержке таких семей составит 1,3 миллиона рублей. Всего в 2021 году в Москве на меры социальной поддержки и адресную социальную помощь инвалидам и прочим маломобильным гражданам выделяется 661 миллион рублей. На предоставление инвалидам, включая детей-инвалидов, услуг по медико-социальной реабилитации в РФ – более 909 миллионов рублей, сообщила Батышева.
Ранее депутаты Мосгордумы приняли проект бюджета на 2021 года первом чтении. Уточнялось, что они готовятся внести свои поправки в ближайшее время. Депутат МГД Олег Артемьев считает, что полноценное финансирование нужд соцсферы по проекту бюджета должно быть доступно для каждого горожанина.
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