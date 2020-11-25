Депутат МГД Титов: вложения в транспортную систему решат проблемы удаленных районов Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Заложенные в проекте бюджета средства на инвестиции в транспортную систему столицы помогут продолжить развитие транспортного каркаса, необходимого отдаленным территориям города, заявил Агентству "Москва" депутат Мосгордумы от Зеленоградского административного округа Андрей Титов.
"В бюджете Москвы заложена инвестиционная составляющая – те средства, которые город тратит на развитие инфраструктуры. Самой затратной статьей этого направления является транспорт: на развитие транспортной системы заложено 640 миллиардов рублей", – рассказал Титов.
По его словам, только на строительство транспортных объектов потребуется 376,4 миллиарда рублей, на приобретение вагонов метро нового поколения, обновление парка автобусов, трамваев, закупку электробусов – еще 51,6 миллиарда.
Депутат отметил, что в Зеленограде живут 250 тысяч человек, четверть из них каждый день ездят на работу в Москву. "Нагрузка на общественный транспорт, на дорожную сеть крайне велика. Развитие общественного транспорта, в том числе рельсового, является приоритетным в такой ситуации", – пояснил парламентарий.
Он добавил, что ключевым проектом для Зеленограда является МЦД, напомнив, что на этой неделе введена в эксплуатацию первая станция диаметра – Ховрино. С нее можно пересесть на метро или рейсы междугородного автовокзала.
В следующем году работы запланированы уже в самом Зеленограде – будет реконструирована станция Крюково. По словам Титова, реконструкция станции затронет как платформы, так и вокзальный комплекс, привокзальные площади. Работы продлятся до 2022 года.
"В перспективе будет и еще одна возможность, которой раньше у зеленоградцев не было: на нашей станции можно будет сесть на высокоскоростной поезд до Санкт-Петербурга. Это нужные и важные инвестиции, которые напрямую повлияют на жизнь округа", – сказал депутат.
Титов подчеркнул, что считает нужным поддержать такую "политику обоснованных и необходимых вложений из бюджета города".
Ранее сообщалось, что дополнительный утренний поезд "Ласточка" следованием из Зеленограда в Москву запустят с 13 декабря. "Ласточка" № 7531 будет отправляться из Зеленограда в 6:08 и прибывать на Ленинградский вокзал в 6:44. По пути она будет останавливаться в Химках.
Ожидается, что такая мера поможет разгрузить другие утренние поезда в сторону столицы. Кроме того, количество рейсов из Зеленограда в промежутке с 6:00 до 6:30 увеличится до четырех, а средний интервал сократится до 7,5 минуты.
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