Дополнительную "Ласточку" запустят из Зеленограда в Москву с 13 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дополнительный утренний поезд "Ласточка" следованием из Зеленограда в Москву запустят с 13 декабря, сообщает пресс-служба "Московско-Тверской пригородной пассажирской компании".

Отмечается, что новая "Ласточка" будет следовать по маршруту Крюково (Зеленоград) – Москва. Дополнительный поезд будет ходить каждый день.

"Ласточка" № 7531 будет отправляться из Зеленограда в 6:08 и прибывать на Ленинградский вокзал в 6:44. По пути она будет останавливаться в Химках.

Ожидается, что такая мера поможет разгрузить другие утренние поезда в сторону столицы. Кроме того, количество рейсов из Зеленограда в промежутке с 6:00 до 6:30 увеличится до четырех, а средний интервал сократится до 7,5 минуты.

Ранее сообщалось, что скоростные "Ласточки" запустили между Москвой и Костромой. В пути следования есть остановки на станциях Ярославль и Нерехта. В поезде три класса обслуживания, среди которых бизнес, эконом и базовый. Стоимость билета начинается от 799 рублей. Цена зависит от времени до отправления поезда, а также класса обслуживания.