Поезда с душем в вагонах будут ходить из Москвы в Волгоград, Балаково и Читу

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян
РЖД запускает вагоны плацкарт и купе с душем из Москвы в Волгоград, Балаково и Читу, сообщает РИА Новости.
Холдинг продолжает расширять географию курсирования вагонов нового модельного ряда. Плацкарты и купе сделаны в виде двухвагонных сцепов, в каждом из которых установлена душевая кабина. Все места оснащены розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Установлена система климат-контроля.
"В составы фирменного поезда № 1/2 Волгоград сообщением Волгоград – Москва и поезда № 47/48 сообщением Балаково – Москва будут включены 32 плацкартных, 28 купейных и 8 штабных вагонов. В свои первые рейсы с новыми вагонами поезда отправятся 28 и 29 июля", – говорится в сообщении компании.
Также в холдинге добавили, что на Забайкальскую железную дорогу уже поступили 20 плацкартных, 8 купейных и 1 штабной вагон нового модельного ряда для курсирования в составе поезда № 69/70 сообщением Чита – Москва с 30 июля.
Одной из важных технических характеристик современных вагонов является система очистки и обеззараживания воздуха, которая происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, удерживающей пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп.
Ранее сообщалось, что первый поезд "Ласточка" отправился с Ярославского вокзала в Кострому. Поезд состоит из пяти вагонов с тремя классами: бизнес, эконом и базовый. Есть места и подъемники для инвалидов.
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