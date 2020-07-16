180 новых вагонов поездов "Иволга" поставят для МЦД до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

180 новых вагонов поездов "Иволга" поставят для Московских центральных диаметров (МЦД) до конца 2020 года, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В том числе это позволит полностью обновить парк поездов на обоих диаметрах. Перевозчик МЦД – АО "Центральная ППК" получит 120 вагонов "Иволга 1.0" для МЦД-2 и 60 вагонов "Иволга 2.0" для МЦД-1", – цитирует Ликсутова Агентство "Москва".

В новых поездах учли самые современные решения для комфорта и безопасности пассажиров во время поездки. Сквозные проходы, отсутствие тамбуров и широкие двери делают более удобными посадку и высадку, отметил заммэра.

Он напомнил, что поезда оборудованы системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, бесплатным Wi-Fi и USB-розетками. В головных вагонах предусмотрены места для маломобильных пассажиров.

Туалетные комнаты оснащены пеленальными столиками, в "Иволге 2.0" установлено адаптивное освещение, которое меняется в зависимости от времени суток.

В июне на Таганско-Краснопресненской линии московского метро завершилось обновление парка поездов. Теперь на одной из самых востребованных линий в подземке ходят исключительно составы нового поколения "Москва".