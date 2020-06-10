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08:44

Вагоны тишины появились во всех "Ласточках" на МЦК

транспорт город

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вагон тишины теперь есть во всех поездах "Ласточка", которые курсируют на МЦК, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метро.

"Сегодня "тихие вагоны" есть в каждом из 51 поезда, курсирующих на Московском центральном кольце", – говорится в сообщении.

В вагонах, на которых наклеен стикер "Вагон тишины", пассажирам рекомендуют отключить звук на мобильном, не разговаривать по телефону, сделать музыку в наушниках тише.

Ранее сообщалось, что во всех поездах "Ласточка" на МЦК установили систему автоведения. Система, оснащенная ультразвуковыми датчиками, позволяет скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров. Это позволит упростить работу машиниста и сократить интервал движения поездов.

Запуск МЦК состоялся в сентябре 2016 года. Наземная кольцевая ветка метро проходит через 26 районов Москвы, где проживает около двух миллионов жителей.

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