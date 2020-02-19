Россиянам хотят запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) обратилась к министру транспорта РФ с просьбой изменить правила перевозки пассажиров. Она настаивает на том, чтобы запретить пассажирам прослушивать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников, сообщает РИА Новости.
НАДЭП опросила около тысячи представителей экономически активного населения Москвы, которые ежедневно пользуются общественным транспортом. Большинство из них негативно относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте. Речь идет о 94% опрошенных, причем 13% из них готовы перейти к физическому воздействию, чтобы решить проблему.
"Границы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы другого. В силу особенностей и строения органов восприятия человека файлы, имеющие звуковое сопровождение, не могут быть игнорированы только лишь из желания самого человека. То есть, если звучит музыка, ее невозможно не слышать", – подчеркнула президент НАДЭП Альбина Холгова.
По ее мнению, предлагаемая инициатива позволит избежать различных конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан. Холгова напомнила, что такой опыт уже активно используется в Европе.
В ноябре прошлого года в проекте "Активный гражданин" запустили голосование, нужны ли Московскому центральному кольцу по примеру других европейских городов так называемые вагоны тишины.
В таких вагонах пассажирам будут рекомендовать отключать звук на мобильных устройствах, не разговаривать по телефону и не слушать громкую музыку в наушниках. Голосовое информирование будет работать в обычном режиме.
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