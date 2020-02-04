Поезда дальнего следования выйдут на МЦК во второй половине года

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Поезда дальнего следования выйдут на Московское центральное кольцо во второй половине года, сообщает пресс-служба МЖД. Железнодорожники уже работают над организацией движения транзитных пассажирских поездов через МЦК.

Для этого планируется задействовать третий главный путь. На режиме работы "Ласточек" на МЦК это никак не скажется.

Уточняется, что корректировки маршрутов связаны в первую очередь с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры участка Москва-Каланчевская – Курский вокзал.

С момента запуска МЦК им воспользовались порядка 400 миллионов пассажиров. Ежедневно МЦК пользуются порядка 500 тысяч пассажиров.

МЦК открыли в сентябре 2016 года. Сейчас оно проходит через 26 районов столицы, в которых живут около двух миллионов человек. На кольце действует 31 станция с пересадками на 23 станции метро и 10 пересадками на девять радиальных направлений железной дороги, в том числе четыре пересадки на МЦД и наземный транспорт.