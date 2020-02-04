Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

08:27

Поезда дальнего следования выйдут на МЦК во второй половине года

транспорт город

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Поезда дальнего следования выйдут на Московское центральное кольцо во второй половине года, сообщает пресс-служба МЖД. Железнодорожники уже работают над организацией движения транзитных пассажирских поездов через МЦК.

Для этого планируется задействовать третий главный путь. На режиме работы "Ласточек" на МЦК это никак не скажется.

Уточняется, что корректировки маршрутов связаны в первую очередь с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры участка Москва-Каланчевская – Курский вокзал.

С момента запуска МЦК им воспользовались порядка 400 миллионов пассажиров. Ежедневно МЦК пользуются порядка 500 тысяч пассажиров.

МЦК открыли в сентябре 2016 года. Сейчас оно проходит через 26 районов столицы, в которых живут около двух миллионов человек. На кольце действует 31 станция с пересадками на 23 станции метро и 10 пересадками на девять радиальных направлений железной дороги, в том числе четыре пересадки на МЦД и наземный транспорт.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика