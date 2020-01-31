Изменение стоимости проезда в метро, на МЦК, МЦД, наземном транспорте и новые тарифы ЖКХ

С февраля 2020 года стоимость проезда на общественном транспорте в Москве изменится. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Также с июля 2020 года будут проиндексированы тарифы на услуги ЖКХ. Рассказываем обо всех изменениях в тарифной сетке столицы.

Стоимость проезда в метро, на МЦК, МЦД и наземном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 февраля стоимость проезда на общественном транспорте в среднем возрастет на три процента. Разовый проезд в пределах Москвы подорожает на 2 и 3 рубля, на пригородных электричках – на один рубль. Стоимость некоторых популярных безлимитных проездных останется прежней.

Разовая поездка

1. В метро, на МЦК и МЦД в зоне "Центральная" и наземном городском транспорте:

- при оплате картой "Тройка" (билет "Кошелек") – 40 рублей (ранее 38 рублей);

- по тарифу "90 минут" – 62 рубля (ранее 59 рублей);

- при оплате банковской картой – 44 рубля (ранее 42 рубля).

2. В метро, на МЦК и МЦД в зоне "Пригород" составит:

- при оплате картой "Тройка" (билет "Кошелек") – 47 рублей (ранее 45 рублей);

- при оплате банковской картой – 51 рубль (ранее 49 рублей).

Билет "Единый"

- одна поездка – 57 рублей (ранее 55 рублей);

- две поездки – 114 рублей (ранее 110 рублей);

- 60 поездок – 1 970 рублей (ранее 1 900 рублей);

- бумажный билет на месяц (не более 70 поездок) – 2 900 рублей (ранее 2 770 рублей).

"Автобус зона Б"

- одна поездка в автобусе в зоне Б (исключение – ЗелАО) и на переходном участке между зонами А и Б – 47 рублей (ранее 45 рублей);

- безлимитный проезд на 30 дней – 1 180 рублей (ранее 1 140 рублей).



Проезд в городском транспорте подорожает с февраля

Пригородный железнодорожный транспорт

- проезд внутри Москвы – 37 рублей (ранее 36 рублей);

- проезд одной зоны за пределами Москвы – 24 рубля (ранее 23 рубля).

Льготные проездные для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов

- на месяц на наземный транспорт – 265 рублей (ранее 260 рублей);

- на три месяца на наземный транспорт – 795 рублей (ранее 780 рублей);

- на месяц в метро, на МЦК и МЦД – 405 рублей (ранее 395 рублей);

- на три месяца в метро, на МЦК и МЦД – 1 215 рублей (ранее 1 185 рублей).

При этом стоимость некоторых популярных безлимитных проездных останется прежней. Цена не изменится на проездной на сутки, трое, 30 дней, 90 дней и 365 дней на все виды транспорта, включая МЦД. Также по прежней стоимости можно приобрести безлимитные проездные, включающие зону "Пригород" на МЦД. Пересадка в метро для пассажиров МЦД также остается бесплатной.

Несмотря на индексацию в среднем на три процента, по сравнению с 2010 годом в реальном выражении с учетом инфляции стоимость проезда в общественном транспорте Москвы снизилась почти на 30 процентов.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг

Фото: Москва 24/Роман Балаев

С 1 января ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на пять процентов. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличился на 3,7 процента и составил 18,86 рубля за один квадратный метр (ранее 18,19 рубля).

Тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы с 1 июля 2020 года в среднем на 3,7 процента. Это касается оплаты за газ, теплоснабжение и воду.

Стоит отметить, что с 2012 года рост тарифов на коммунальные услуги в столице ниже накопленной инфляции за аналогичный период. Рост тарифов составляет 66,3 процента, а индекс потребительских цен – 70,3 процента. Помимо этого, сохранятся все действующие льготы и другие меры социальной поддержки горожан по оплате услуг ЖКХ.

Также напомним, что в феврале в Госдуму будет внесен законопроект об отмене банковской комиссии при платеже за услуги ЖКХ. Он позволит гражданам не переплачивать за услуги банкам. Сегодня комиссия составляет от 0,5 до 2 процентов независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.