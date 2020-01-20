Комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Законопроект об отмене банковской комиссии при платеже за услуги ЖКХ будет внесен Госдуму в феврале. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу фракции "Единой России" Сергея Неверова.

По его словам, это будут поправки в жилищный кодекс или изменения законодательных актов, включая закон о банках и национальной платежной системе.

Неверов пояснил, что технически таких изменений добиться просто. При этом они важны для граждан, которые перестанут переплачивать за услуги.

Сегодня комиссия составляет от 0,5 до 2 процентов независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

Ранее сообщалось, что в 2020 году изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Москвичи будут платить на пять процентов больше, в области рост составит примерно четыре процента.