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Эксперт прокомментировал инициативу штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ

"Повысить энергоэффективность". Эксперт – о штрафах за завышение стоимости ЖКУ
общество ЖКХ эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В стране необходимо проводить тотальную модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также помогать гражданам в проведении энергоэффективных ремонтов. Так в беседе с Москвой 24 прокомментировала инициативу правительства штрафовать ресурсоснабжающие компании за завышение стоимости услуг исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

По мнению эксперта, в таком случае люди будут платить меньше.

"Снижение платежей за коммунальные ресурсы лежит не в плоскости контроля за организациями, а в повышении энергоэффективности, потому что люди переплачивают за низкую энергоэффективность, за потери, утечки и так далее. Улучшение всего этого дало бы больший эффект, чем штрафы, которые планирует установить правительство", – пояснила Разворотнева.

Эксперт напомнила, что сейчас государство отчасти регулирует стоимость коммунальных услуг: для регионов введены некие потоки повышения общих платежей за услуги ЖКХ.

Кроме того, такая норма о штрафах в пользу потребителя за неправильно начисленную плату в Жилищном кодексе уже содержалась. Если гражданин обращается в ресурсоснабжающую организацию или жилищную инспекцию с жалобой, что ему начислили неправильно и этот факт устанавливается, то организация должна была выплатить штраф в пользу потребителя в размере половины стоимость неправильно начисленной суммы. Эта норма ушла. А сейчас она вновь возвращается.
Светлана Разворотнева
исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль"

Ранее сообщалось, что ресурсоснабжающие компании могут начать штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс будут представлены на рассмотрение в Госдуму в сентябре.

"Ресурсоснабжающие организации получают сверхдоходы за счет граждан. Поэтому введение санкций за превышение тарифов, с моей точки зрения, абсолютно оправданно", – отметил депутат Госдумы Андрей Исаев.

В материале уточняется, что проект закона готовы поддержать в профильном парламентском комитете, а также во всех фракциях. По мнению законодателей, проблема завышенных тарифов чаще всего характерна для российских регионов. Разработкой документа займется министерство строительства.

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Соболева Илона

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