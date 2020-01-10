Эксперт прокомментировал инициативу штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В стране необходимо проводить тотальную модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также помогать гражданам в проведении энергоэффективных ремонтов. Так в беседе с Москвой 24 прокомментировала инициативу правительства штрафовать ресурсоснабжающие компании за завышение стоимости услуг исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.
По мнению эксперта, в таком случае люди будут платить меньше.
"Снижение платежей за коммунальные ресурсы лежит не в плоскости контроля за организациями, а в повышении энергоэффективности, потому что люди переплачивают за низкую энергоэффективность, за потери, утечки и так далее. Улучшение всего этого дало бы больший эффект, чем штрафы, которые планирует установить правительство", – пояснила Разворотнева.
Эксперт напомнила, что сейчас государство отчасти регулирует стоимость коммунальных услуг: для регионов введены некие потоки повышения общих платежей за услуги ЖКХ.
Ранее сообщалось, что ресурсоснабжающие компании могут начать штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс будут представлены на рассмотрение в Госдуму в сентябре.
"Ресурсоснабжающие организации получают сверхдоходы за счет граждан. Поэтому введение санкций за превышение тарифов, с моей точки зрения, абсолютно оправданно", – отметил депутат Госдумы Андрей Исаев.
В материале уточняется, что проект закона готовы поддержать в профильном парламентском комитете, а также во всех фракциях. По мнению законодателей, проблема завышенных тарифов чаще всего характерна для российских регионов. Разработкой документа займется министерство строительства.
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