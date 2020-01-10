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Общество

08:39

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

общество экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ресурсоснабжающие компании могут начать штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс будут представлены на рассмотрение в Госдуму в сентябре. Об этом сообщает газета "Известия".

"Ресурсоснабжающие организации получают сверхдоходы за счет граждан. Поэтому введение санкций за превышение тарифов, с моей точки зрения, абсолютно оправданно", – отметил депутат Госдумы Андрей Исаев.

В материале уточняется, что проект закона готовы поддержать в профильном парламентском комитете, а также во всех фракциях. По мнению законодателей, проблема завышенных тарифов чаще всего характерна для российских регионов. Разработкой документа займется министерство строительства.

Ранее сообщалось, что плата за коммунальные услуги в среднем по России вырастет на 4 процента. Повышение запланировано с 1 июля 2020 года. Рост цен обусловлен темпами инфляции, которым необходимо соответствовать. При этом цены на газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора будут варьироваться.

Наибольший предельный индекс установлен для Чеченской Республики – 6,5 процента. Самый низкий у Ненецкого автономного округа – 2,4 процента. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то здесь планка определена на уровне 5 и 3,8 процента соответственно.

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