Тарифы ЖКХ вырастут в России в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Плата за коммунальные услуги в среднем по России вырастет на 4 процента. Повышение запланировано с 1 июля 2020 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Как заявили в ведомстве, в дальнейшем индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет производиться один раз за год. При этом сам по себе рост цен обусловлен темпами инфляции, которым необходимо соответствовать.

Однократный рост цен на ЖКУ в 2020 году определяется распоряжением кабмина относительно предельных индексов повышения платы в регионах. Цены на газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора будут варьироваться. По словам секретаря экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Павла Склянчука, главное условие – это суммарный рост стоимости платы за коммунальные услуги не должен превышать предельный индекс.

Наибольший предельный индекс установлен для Чеченской Республики – 6,5 процента. Самый низкий у Ненецкого автономного округа – 2,4 процента. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то здесь планка определена на уровне 5 и 3,8 процента соответственно.

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева объясняет, что разница в тарифах вызвана потребностями регионов. В качестве одной такой необходимости специалист назвала ремонт коммунальной инфраструктуры.

В свою очередь, сдерживание тарифов – это необходимая мера у условиях невысокого уровня жизни граждан РФ. В частности, директор по развитию Professional FM Александр Устинов отметил, что 70 процентов расходов социально незащищенных жителей страны приходятся на потребительскую корзину, а рост цен на ЖКУ поставит их в крайне сложные жизненные условия.

Ранее Сергей Собянин утвердил размеры месячных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте мэра и правительство Москвы. Так, с 1 января 2020 года выплаты установили на уровне 5 007,14 рубля для одиноко проживающих граждан, 3 848,73 рубля на члена семьи из двух человек и 3 565,96 рубля для семьи из трех и более человек.

