Собянин утвердил размеры стандартов стоимости ЖКУ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин утвердил размеры месячных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Постановление размещено на портале мэра и правительства столицы.

Согласно документу, с 1 января 2020 года размер выплат составит 5007,14 рубля для одиноко проживающих граждан, 3848,73 рубля на члена семьи из двух человек и 3565,96 рубля для семьи из трех и более человек. С 1 июля 2020 года размер стандарта составит 5120,49 рубля, 3946,21 рубля и 3659,72 рубля соответственно.

При этом стандарты, по которым предоставляются меры социальной поддержки, с 1 января составят 4304,90 рубля в месяц для одиноких москвичей, 3401,85 рубля для семьи из двух человек и 3182,92 рубля для семьи из трех и более человек. Эти же стандарты с 1 июля составят 4418,25 рубля, 3499,33 рубля и 3276,68 рубля.

В то же время размеры стандарта для собственников, которые платят взносы на капитальный ремонт домов с 1 января составит 4787,03 рубля, 3708,66 рубля и 3 тыс445,90 рубля. Он же с 1 июля – 4900,38 рубля, 3806,14 рубля и 3539,66 рубля. Для тех, кто не платит взносы, размер ЖКУ составят 4164,65 рубля, 3312,60 рубля и 3 106,42 рубля с 1 января, а с 1 июля – 4278 рублей, 3410,08 рубля и 3200,18 рубля.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин ранее заявил, что порядок перерасчета платы за коммунальные услуги нужно упростить. Депутат Госдумы Василий Власов предложил дать право россиянам не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам.