Эксперт оценил инициативу не платить за некачественные услуги ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Порядок перерасчета платы за коммунальные услуги, не соответствующие нормам, нужно упростить, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил дать право россиянам не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам.
"Это санкция. А любая санкция должна соответствовать вине. А в данном случае, раз уж это гражданские отношения, то убыткам. Вот за счет убытков делать перерасчет – это правильно. Сейчас он сложный, поэтому у людей просто не хватает нервов и сил", – считает эксперт.
Крохин уверен, что не оплачивать коммунальные услуги расчетный период (месяц. – Прим. ред.) – это "неправильно".
"Кто-то потребляет на 15 тысяч, а кто-то на две. Соответственно, если это уравнять и не будут платить все, то получается, что за одно и то же техническое нарушение будет разная цена наказания, разная санкция", – поясняет эксперт.
По словам Крохина, сейчас, чтобы доказать, что предоставленные коммунальные услуги оказались ненадлежащего качества, потребуется много времени.
"Нужно вызвать представителя Роспотребнадзора, Жилищной инспекции, чтобы они установили факт нарушений. Эксперты должны проверить и замерить качество. История долгая", – говорит специалист.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить россиянам не оплачивать некачественные услуги ЖКХ.
"Считаю необходимым закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода", – написал парламентарий.
Инициатива направлена в министерство строительства и ЖКХ страны.
Накануне стало известно, что правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ в 2020 году. Выше этих значений региональные власти перешагнуть не смогут. Наибольшее повышение платы за услуги на 6,5 процента ожидается в Чеченской Республике. В этом же списке Кабардино-Балкария, Дагестан и Ингушетия.
Самый низкий индекс изменения тарифа за ЖКУ утвержден в Ненецком автономном округе – это чуть менее двух с половиной процентов. В Москве платежи увеличатся максимум на пять процентов. В остальных регионах цены за коммуналку в среднем вырастут на три-четыре процента.
Повышение тарифов ЖКХ ожидается со второго полугодия 2020 года. Летом 2019 года правительство приняло решение более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, чтобы не допустить их необоснованного увеличения. Ранее ФАС заявляла о том, что россияне переплачивают по большинству позиций ЖКУ более 100 процентов их себестоимости.
Единый платежный документ по ЖКУ может появиться в России. Проект закона внесли в июне 2019 года депутаты во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Благодаря нововведению россиянам должно стать проще оплачивать и рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги, а кабмин сможет проследить рост тарифов. В перспективе это поможет снизить долги за ЖКУ, полагают эксперты.
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