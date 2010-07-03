Около 400 млн пассажиров воспользовались МЦК с момента его запуска

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 400 миллионов пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) с момента его запуска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".

Юбилейного пассажира сотрудники МЦК встретили в пятницу днем на станции Деловой центр. В пресс-службе добавили, что ежедневно МЦК пользуются порядка 500 тысяч пассажиров. Три года назад пассажиропоток кольца составлял 273 тысячи человек.

Московское центральное кольцо открыли в сентябре 2016 года, сейчас оно проходит через 26 районов столицы, в которых живут около двух миллионов человек. В сентябре Московскому центральному кольцу исполнилось три года.

Самой популярной станцией по итогам первого полугодия стала Площадь Гагарина, которую ежедневно выбирают 44 тысячи пассажиров. За ней следуют Кутузовская и Ботанический сад.

На кольце действует 31 станция с пересадками на 23 станции метро и 10 пересадками на девять радиальных направлений железной дороги, в том числе четыре пересадки на Московские центральные диаметры, а также на наземный общественный транспорт.

По кольцу курсируют поезда "Ласточка". Составы приспособлены для инвалидов, пассажиров с детьми и велосипедистов. В них есть туалеты, системы климат-контроля и бесплатный Wi-Fi.

