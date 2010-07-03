Поезда МЦК в час пик будут ходить с четырехминутным интервалом

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Московское центральное кольцо перешло на четырехминутный интервал движения поездов в час пик, сообщил Сергей Собянин в ходе доклада Владимиру Путину о реализации проекта Московских центральных диаметров.

"За это время (с момента запуска МЦК) мы увеличили с шести минут до пяти минут интервал. Сегодня – до четырех минут", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Позже он уточнил, что сокращение интервала позволит создать 20% дополнительных пассажирских мест.

Глава РЖД Олег Белозеров отметил, что это уникальная технология, когда поезда ходят с таким небольшим разрывом.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что МЦК установило новый рекорд перевозки пассажиров в октябре – 14,3 миллиона человек.

Всего с начала года МЦК воспользовались более 120 миллиона человек. Это на 14% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.