Число поездов на Курско-Рижском направлении МЖД увеличат с 22 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Составность поездов на Курско-Рижском направлении МЖД увеличат в утренние часы пик с 22 ноября, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе "Центральной ППК" уточнили, что с запуском МЦД пассажиропоток на этом направлении МЖД вырастет, поскольку в смешанном режиме с обычными электричками будут ездить новые поезда "Иволга". Чтобы увеличить количество пассажирских мест и разгрузить вагоны, в час пик добавят дополнительные поезда.

Всего благодаря новому графику движения и новым поездам создано 900 тысяч новых мест для пассажиров. Что касается поездов "Иволга", они короче остальных составов – семивагонные – однако за счет сквозного прохода и отсутствия тамбуров вмещают больше пассажиров – почти две тысячи человек.

Два первых диаметра – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – запустят 21 ноября. Это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Ожидается, что к 2024 году количество станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. В новых поездах можно будет зарядить гаджеты, USB-розетки оборудованы в каждом кресле. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.



Оплатить проезд на МЦД можно будет действующими билетами на пригородные электрички. Турникеты на станциях оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами с технологией PayPass, а также гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.

На первых двух диаметрах МЦД будут действовать три тарифные зоны. "Центральная" – для поездок в пределах станций: МЦД-1 – Марк – Сетунь, МЦД-2 – Волоколамская – Остафьево. Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" обойдется в 38 рублей в 2019 году.

Зона "Пригород" будет действовать за пределами станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и до конечных станций МЦД Одинцово, Лобня, Нахабино, Подольск. В 2019 году разовая поездка будет стоить 45 рублей. Стоимость проездного билета на 30 дней без лимита поездок составит 2 570 рублей. Доступны абонементы на 1, 3, 90 и 365 дней.

"Дальняя" зона начинается за границами МЦД. Если пассажир едет с/на станции, не входящие в МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей. Въезжая в границы МЦД, пассажиры могут бесплатно пересесть на МЦК, метро при оплате "Тройкой".

Обладателям карт "Тройка" и социальных карт нужно будет активизировать их для оплаты проезда на МЦД. Услуга доступна в кассах метро, автоматах по продаже билетов и желтых информационных терминалах с 20 ноября. Активация необходима для того, чтобы карта научилась взаимодействовать с новым тарифным меню и записывать данные о пересадках с метро на МЦД. Как уточнили в столичном департаменте транспорта, новые карты будут активированы автоматически.

Пассажирам также напоминают, что при выходе со станции МЦД необходимо снова приложить транспортную карту к турникету. Если пассажир не пройдет валидацию при выходе, "Тройка" или социальная карта будет заблокирована. Разблокировать ее можно будет в кассах на станциях, заплатив 150 рублей.

