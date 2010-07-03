Москвичам рассказали, как активировать "Тройку" для оплаты проезда на МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Совершить бесплатную пересадку между Московскими центральными диаметрами (МЦД), метро и МЦК пассажиры смогут после того, как перепрограммируют свою карту "Тройка". Услуга доступна в кассах метро, автоматах по продаже билетов и желтых информационных терминалах с 20 ноября.
Как уточнили в столичном департаменте транспорта, новые карты будут активированы автоматически. Активация "Тройки" необходима для того, чтобы карта научилась взаимодействовать с новым тарифным меню и записывать данные о пересадках с метро на МЦД.
Перед первой поездкой на МЦД также необходимо активировать социальную карту учащегося или студента. Для этого можно обратиться в любую кассу подземки.
Ранее были утверждены тарифы на проезд по МЦД. Диаметры разбиты на три зоны. Проезд по "Центральной" зоне будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка", по зоне "Пригород" – 45 рублей. В "Дальней" зоне цена проезда будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей. Как только пассажиры въезжают в границы МЦД, они получают право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД при оплате по карте "Тройка".
Оплатить проезд на МЦД можно будет действующими билетами пригородных электричек. Турникеты на станциях оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами с технологией PayPass, а также гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.
Ранее сообщалось, что на сайте московского метро появился тарифный калькулятор, с помощью которого можно не только построить маршрут с учетом МЦД, но и узнать, сколько будет стоить поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка".
Карту "Тройка" перепрошивают для поездок по МЦД
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