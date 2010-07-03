МЦК побило рекорд по числу пассажиров

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МЦК установило новый рекорд перевозки пассажиров в октябре – 14,3 миллиона человек, рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, это максимальное число пассажиров за месяц с момента запуска кольца в 2016 году. Всего с начала года МЦК воспользовались более 120 миллиона человек. Это на 14% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, передает ТАСС.

В 2019-м на отдельных станциях пассажиропоток вырос на 30–50% по сравнению с 2018-м. Самые популярные станции те же: Площадь Гагарина, Ботанический сад, Кутузовская, Владыкино и Лужники. В будний день их посещают почти 170 тысяч человек. Ликсутов добавил, что после открытия новых железнодорожных платформ рядом со станциями МЦК делать пересадку стало удобнее.

В проекте "Активный гражданин" запустили голосование, нужны ли МЦК так называемые вагоны тишины. В них пассажирам будут рекомендовать отключать звук на мобильных устройствах, не разговаривать по телефону и не слушать громкую музыку в наушниках.

В ноябре интервал движения на кольце в часы пик планируют сократить с пяти до четырех минут. В остальное время интервалы составят восемь минут.

В 2021 году могут запустить первые беспилотные "Ласточки" на МЦК. В будущем беспилотники собираются внедрить на железнодорожных линиях с большим объемом перевозок и малым интервалом попутного следования.