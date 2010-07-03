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Технологии

16:32

Водителей предупредят о приближении к школам

транспорт безопасность технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил о запуске новой функции в приложении "Яндекс.Навигатор". О новой возможности сообщили в официальном Twitter-аккаунте организации.

"Водители увидят на маршруте знак "Осторожно, школа", а при превышении скорости на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам около школ получат голосовое предупреждение", – рассказали в ЦОДД.

В организации считают, что нововведение обезопасит школьников у учебных заведений, а водителям дополнительно напомнит об ответственном поведении на дорогах.

После сентябрьского обновления навигационное приложении компании "Яндекс" способно предупреждать водителей о шести типах дорожных камер. Все они будут помечены на маршруте разными значками.

В России также разрабатывается сервис "Автодата". Совместный проект Минпромторга, компаний "Автодор", "Яндекс" и "Глонасс" станет крупнейшей в мире обновляемой базой данных по дорожной ситуации.

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