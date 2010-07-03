Около 20 км выделенных полос планируется создать в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 20 километров выделенных полос появится в Москве до конца года, рассказал Сергей Собянин.

Как написал мэр в микроблоге в Twitter, благодаря выделенкам скорость транспорта увеличивается на 15–30%.

Сейчас в городе 346 километров таких полос. В сутки по ним проезжают свыше 3,3 миллиона пассажиров общественного транспорта и такси.

7 октября в Москве заработали новые выделенные полосы. Их запустили на улицах Новослободской, Краснодарской, Марксистской и Маршала Шестопалова.

До конца года планируется организовать еще девять выделенок. Семь из них будут длиной не более одного километра. Полосы сделают на улицах Красного Маяка, Самотечной, Минской, Яузской и на ряде дорог.

На выделенки предлагали пускать электромобили. Инициативу оценили в Дептрансе, а также в Мосгортрансе и ЦОДД.