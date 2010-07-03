Около 20 км выделенных полос планируется создать в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Порядка 20 километров выделенных полос появится в Москве до конца года, рассказал Сергей Собянин.
Как написал мэр в микроблоге в Twitter, благодаря выделенкам скорость транспорта увеличивается на 15–30%.
Сейчас в городе 346 километров таких полос. В сутки по ним проезжают свыше 3,3 миллиона пассажиров общественного транспорта и такси.
7 октября в Москве заработали новые выделенные полосы. Их запустили на улицах Новослободской, Краснодарской, Марксистской и Маршала Шестопалова.
До конца года планируется организовать еще девять выделенок. Семь из них будут длиной не более одного километра. Полосы сделают на улицах Красного Маяка, Самотечной, Минской, Яузской и на ряде дорог.
На выделенки предлагали пускать электромобили. Инициативу оценили в Дептрансе, а также в Мосгортрансе и ЦОДД.
"Мосгорсправка": выделенные полосы в Москве