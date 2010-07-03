Новые выделенные полосы появятся в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четыре новые выделенные полосы появятся в Москве 7 октября. Их организуют на тех участках улиц, где автобусы и троллейбусы задерживаются в пути из-за плотного потока машин, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Протяженность каждой из них не превысит одного километра. Как подчеркнули в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, благодаря выделенкам движение городского транспорта становится быстрее и равномернее, и пассажиры могут точнее планировать время в поездке.

Новые полосы появятся на Новослободской (600 м), Краснодарской (300 м) и Марксистской улицах (500 м), а также на улице Маршала Шестопалова (400 м).

По ним смогут ездить автобусы и троллейбусы, следующие более чем по 25 маршрутам, в том числе подмосковным. Ежедневно ими пользуются более 120 тысяч пассажиров.

До конца этого года в столице заработают еще девять выделенок. Семь из них будут длиной не более одного километра.

В августе в Москве заработали две новые выделенные полосы. Одна из них располагается на улице Александры Монаховой, другая – на Волгоградском проспекте.

Протяженность новых выделенных полос составляет восемь километров. По этим направлениям курсируют 32 маршрута.