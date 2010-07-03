В Москве появились новые выделенки для общественного транспорта

В Москве заработали две новые выделенные полосы для общественного транспорта. Одна из них располагается на улице Александры Монаховой, другая – на Волгоградском проспекте, сообщает телеканал Москва 24.
На Волгоградке выделенные полосы расположены на участках от дома № 10, строения 2 до развязки с ТТК по направлению в центр и обратно и от МКАД до дома № 101, корпуса 1 по направлению в центр.
Также выделенка появилась на дублере Волгоградки – от дома № 46 до дома № 23, строения 10 по улице академика Скрябина.
В районе Коммунарки новую выделенную полосу пустили по улице Александры Монаховой на участке от Калужского шоссе до Фитаревской улицы в обоих направлениях.
Новые выделенки для общественного транспорта заработали в Москве
Протяженность новых выделенных полос составляет восемь километров. По этим направлениям курсируют 32 маршрута.
До конца года планируется ввести еще 13 участков с выделенными полосами протяженностью 34 километра. На сегодняшний день в Москве около 300 километров выделенных полос.
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