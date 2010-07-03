В Москве появились новые выделенки для общественного транспорта

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

В Москве заработали две новые выделенные полосы для общественного транспорта. Одна из них располагается на улице Александры Монаховой, другая – на Волгоградском проспекте, сообщает телеканал Москва 24.

На Волгоградке выделенные полосы расположены на участках от дома № 10, строения 2 до развязки с ТТК по направлению в центр и обратно и от МКАД до дома № 101, корпуса 1 по направлению в центр.

Также выделенка появилась на дублере Волгоградки – от дома № 46 до дома № 23, строения 10 по улице академика Скрябина.

В районе Коммунарки новую выделенную полосу пустили по улице Александры Монаховой на участке от Калужского шоссе до Фитаревской улицы в обоих направлениях.

Новые выделенки для общественного транспорта заработали в Москве

Протяженность новых выделенных полос составляет восемь километров. По этим направлениям курсируют 32 маршрута.

До конца года планируется ввести еще 13 участков с выделенными полосами протяженностью 34 километра. На сегодняшний день в Москве около 300 километров выделенных полос.