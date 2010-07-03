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07:11

Более 10 млн человек перевезли столичные электробусы c момента их запуска

город транспорт

07:11

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 10 миллионов поездок совершили пассажиры на электробусах в столице с момента их запуска. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Сейчас электробусами пользуются почти 85 тысяч человек каждый день – это на 15 тысяч пассажиров больше, чем в июне", – уточняется в сообщении.

Электробусы впервые вышли на городские маршруты в сентябре прошлого года.

"Москвичи и гости столицы все чаще выбирают их для ежедневных поездок. Это современный и комфортный вид транспорта. Электробусы двигаются почти бесшумно и при этом не вредят экологии", – рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Электробусы постоянно выходят на новые маршруты. Ожидается, что к концу года в городе будет насчитываться уже 300 единиц инновационного транспорта. Ходить они будут по 17 маршрутам. Транспорт начнет перевозить пассажиров еще по восьми маршрутам на западе, северо-западе и юго-западе Москвы.

Столичный электробус стал лауреатом в специальной номинации ежегодной премии "Автомобиль года в России". Экологически чистые автобусы признали лучшими в классе пассажирского транспорта.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.

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город транспорт

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