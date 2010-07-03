Мосгортранс и ЦОДД высказались о допуске электромобилей на выделенные полосы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мосгортранс и Центр организации дорожного движения выступили против инициативы пустить электромобили на выделенные полосы.

"Сейчас обсуждают инициативу пускать на "выделенки" электромобили. Спойлер: мы против", – говорится в микроблоге Мосгортранса в Twitter. Там подчеркнули, что выделенные полосы предназначены для городского транспорта.

Они не только оптимизируют скорость движения потока городских автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, но и помогают снизить число ДТП с автобусами минимум на 25%, объяснили в предприятии.

"Мы считаем, что это плохо отразится на безопасности пассажирских перевозок", – заявили в ЦОДД. Там полагают, что по полосам для городского транспорта должны ездить только профессиональные водители. К ним предъявляются особые требования в области безопасности дорожного движения.

При этом в центре добавили, что полностью поддерживают переход на современный электротранспорт. Это важно для экологии города, заключили в ЦОДД.

В "Автонете" же, где высказали новую идею, планируют, что владельцам электромобилей стоит разрешить выезд на выделенную полосу уже в 2020 году. Это должно стимулировать продажи такого вида экологического транспорта и развития этой сферы в стране.

Эксперты организации утверждают, что в среднем владелец авто с двигателем внутреннего сгорания тратит примерно 45–60 минут на дорогу из дома на работу. Водители электромашин смогут преодолевать это расстояние на 25–30% быстрее за счет выезда на полосу для общественного транспорта. Нововведение одобрили НП "ГЛОНАСС", фонд "Сколково" и Ассоциация развития электромобильного транспорта.