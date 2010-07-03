Новые выделенные полосы заработали на четырех улицах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В понедельник, 7 октября, в столице заработали новые выделенные полосы. Они появились на улицах Новослободской, Краснодарской, Марксистской и Маршала Шестопалова.
"Они появились только там, где городскому транспорту мешали заторы. Без задержек поехали автобусы и троллейбусы по 25 маршрутам", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Выделенная полоса на улице Новослободской (от улицы Лесной до Вадковского переулка и в обратном направлении) будет протяженностью 600 метров; на улице Краснодарской (от улицы Цимлянской до Тихорецкого бульвара в сторону бульвара) – 300 метров; на улице Маршала Шестопалова (от улицы Москворечье до дома 26, корпуса 1, по Каширскому шоссе в сторону шоссе) будет протяженностью 500 метров; на улице Марксистской (от переулка Маяковского до Таганской площади по направлению в центр) – 400 метров.
В августе в Москве заработали две новые выделенные полосы. Одна из них располагается на улице Александры Монаховой, другая – на Волгоградском проспекте.
Протяженность новых выделенных полос составляет восемь километров. По этим направлениям курсируют 32 маршрута.
До конца года в Москве организуют еще девять выделенных полос. Семь из них будут длиной не более одного километра. Выделенки появятся на улицах Красного Маяка, Самотечной, Минской, Яузской и на ряде дорог.
Кроме того, в августе в Москве заработали две новые выделенные полосы. Одна из них располагается на улице Александры Монаховой, другая – на Волгоградском проспекте.
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