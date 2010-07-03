В районе Волоколамского шоссе введена временная схема движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Временную схему движения автотранспорта ввели в районе реконструкции Волоколамского шоссе. Как сообщает Агентство "Москва", речь идет об участке от МКАД до реки Сходни.
По информации департамента строительства Москвы, схема была согласована со всеми заинтересованными сторонами. Она будет действовать в период первого этапа реконструкционных работ вплоть до 2020 года, согласно графику.
Ограничения движения связаны со строительством опоры эстакады прямого хода, демонтажа старого подземного и строительства нового пешеходных переходов. Кроме того, проект реконструкции участка Волоколамского шоссе подразумевает прокладку инженерных коммуникаций, а также строительство подпорной стенки и дорожной части объекта.
По словам первого заместителя руководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, специальная комиссия из представителей ГКУ "УДМС", ГКУ "ЦОДД", ПАО "Мостотрест" и Дептранспорта обсудит, как улучшить пропускную способность в районе измененной схемы движения.
Ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что до конца 2021 года в столице завершат работы над четырьмя развязками в районе МКАД: на Липецкой улице, Волоколамском и Осташковском шоссе и улице Верхнего поля в Капотне. Пропускная способность МКАД и развязок уже увеличилась на 20 процентов.
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