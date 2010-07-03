Автомобилист сбил менявших колесо мужчин на обочине МКАД

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Двое мужчин пострадали в аварии на 100-м километре МКАД в районе парка "Лосиный остров", сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло 23 октября около 14:00. Автомобилист сбил мужчин, когда они меняли колесо на своем транспортном средстве. Пострадавших госпитализировали.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее автомобилист сбил двух женщин в центре столицы и скрылся с места аварии. Пострадавшими оказались работницы финансового департамента МВД РФ в Москве. ДТП произошло у дома 6 в Погорельском переулке. Полиция разыскивает нарушителя.

В Санкт-Петербурге Volkswagen Polo столкнулся с легковым Renault на Лермонтовском проспекте. При этом Volkswagen вылетел на тротуар и сбил семь пешеходов.

Виновник ДТП получил травмы. По предварительным данным, при аварии никто не погиб. На месте работают медики, они оказывают помощь пострадавшим.