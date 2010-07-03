Водитель сбил двух сотрудниц МВД на Якиманке и скрылся

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Автомобилист сбил двух женщин в центре столицы и скрылся с места аварии, сообщает ТАСС.

По данным агентства, пострадавшими оказались работницы финансового департамента МВД РФ в Москве. Решается вопрос о госпитализации пострадавших.

ДТП произошло у дома 6 в Погорельском переулке. Полиция разыскивает нарушителя.

Автомобилист сбил двух женщин в центре Москвы и скрылся



В Санкт-Петербурге Volkswagen Polo столкнулся с легковым Renault на Лермонтовском проспекте. При этом Volkswagen вылетел на тротуар и сбил семь пешеходов.

Виновник ДТП получил травмы. По предварительным данным, при аварии никто не погиб. На месте работают медики, они оказывают помощь пострадавшим.

22 октября водитель сбил двух пешеходов на нерегулируемом переходе на юго-востоке Москвы. ДТП произошло рядом с домом 16 на Южнопортовой улице. Автомобиль наехал на людей, переходивших улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.