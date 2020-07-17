Скоростные "Ласточки" запустили между Москвой и Костромой

Фото: Москва 24/Никита Симонов
РЖД запустили скоростные электропоезда "Ласточка" между Москвой и Костромой. Первый поезд отправился по данному маршруту из столицы с Ярославского вокзала 17 июля, передает РИА Новости.
Известно, что поезд доедет до Костромы в пятницу в 19:17. В пути следования есть остановки на станциях "Ярославль" и "Нерехта". Так, "Ласточки" в комплектации "Премиум" начнут перевозить пассажиров пятивагонными составами по данному маршруту ежедневно.
В поезде три класса обслуживания, среди которых бизнес, эконом и базовый. Стоимость билета начинается от 799 рублей. Цена будет зависеть для пассажиров от времени до отправления поезда, а также класса обслуживания.
Как рассказали в РЖД, поезда решили запустить между Костромой и Москвой для популяризации внутрироссийского туризма.
Ранее сообщалось, что пассажиры смогут приобрести билеты на "Сапсаны" по фиксированной цене. Акция приурочена к 10-летию запуска скоростного поезда на маршруте Санкт-Петербург – Нижний Новгород.
Кроме того, с 20 июля дополнительную остановку на станции Ростокино назначат ускоренным электричкам и экспрессам Ярославского направления Московской железной дороги.
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