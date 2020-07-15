Пассажиры смогут приобрести билеты на "Сапсаны" по фиксированной цене

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Билеты на "Сапсаны" отправлением 30 июля можно приобрести по специальной фиксированной стоимости, сообщает пресс-служба РЖД.

Цена билета не будет изменяться в зависимости от даты покупки или спроса, как это происходит в другие даты. Акция приурочена к 10-летию запуска скоростного поезда на маршруте Санкт-Петербург – Нижний Новгород.

В базовом классе стоимость проезда из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород составляет от 2 625 рублей, на маршруте Москва – Нижний Новгород – от 1 048 рублей.

Оформить проездные документы по специальным ценам можно в кассах дальнего следования, на сайте РЖД и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что с 20 июля дополнительную остановку на станции Ростокино назначат ускоренным электричкам и экспрессам Ярославского направления МЖД.