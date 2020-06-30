Расписание движения на Савеловском направлении МЖД изменят из-за путевых работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Расписание движения нескольких электропоездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в июле в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В июле по рабочим дням изменится расписание нескольких пригородных поездов Савеловского направления. Это связано с продолжающимся капитальным ремонтом пути на участке Вербилки – Талдом", – объявили в пресс-службе МЖД.
Работы запланированы на период с 12:00 до 22:00 в будни. Отремонтировать планируется около 14 километров путей. Недоступны будут поезда на участках Лобня – Икша – Дмитров – Савелово, Лобня – Талдом и Вербилки – Талдом.
Компания-перевозчик ЦППК запустит компенсационные автобусы между станциями Вербилки и Савелово. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Власово и Талдом. Еще одно направление – от Талдома до Вербилок с остановкой на платформе Власово.
Накануне стало известно, что из-за ремонтных работ частично будет ограничено движение поездов между станциями Москва-Каланчевская и Москва-Курская. Новые правила вступят в силу с 2 июля.
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