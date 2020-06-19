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Общество

19 июня, 20:13

Билеты на поезда "Сапсан" в июле можно будет приобрести по фиксированной стоимости

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пассажиры "Сапсанов" отправлением 1 и 8 июля могут приобрести билеты по фиксированной цене от 1 898 рублей, сообщает пресс-служба РЖД.

В этом случае цена на билеты не будет увеличиваться в зависимости от даты покупки или спроса на билеты, как это происходит в другие дни.

В базовом классе стоимость билета на скоростной поезд между Санкт-Петербургом и Москвой составит от 1 898 рублей, в экономическом – от 1 999 рублей.

Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте РЖД и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

В конце июня РЖД вернут в расписание 35 поездов дальнего следования, отмененные на фоне падения спроса в пандемию коронавируса.

Курсировать начнут в том числе отмененные "Сапсаны" и поезда на курорты Северного Кавказа и Черного моря.

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