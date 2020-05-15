Расписание поездов Рижского направления МЖД изменится с 18 мая

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Стали известны подробности изменений в графике движения поездов на Рижском направлении Московской железной дороги.
Как сообщили в пресс-службе МЖД, корректировка расписания произойдет в период с 18 мая по 5 июня текущего года. Уточняется, что изменения не затронут выходные дни.
"Изменится расписание нескольких пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Новоиерусалимская, Румянцево, Волоколамск и Шаховская", – проинформировали в пресс-службе.
Известно, что специалисты компании будут проводить ремонтно-путевые работы на первом главном пути перегона Манихино-1 – Новоиерусалимская. Это необходимо для повышения безопасности и надежности перевозок.
"Несколько пригородных поездов не проследуют на участках Дедовск – Новоиерусалимская и Нахабино – Новоиерусалимская, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия", – пояснили в МЖД.
Более подробную информацию об изменениях можно посмотреть на информационных стендах станций и на сайте ОАО "РЖД". Кроме того, данные о корректировках имеются в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Ранее сообщалось об изменении в расписание движения поездов на МЦД. Корректировка была обусловлена проведением работ по обслуживанию инфраструктуры.
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