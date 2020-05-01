Расписание движения поездов на МЦД изменится в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на маршрутах Московских центральных диаметров изменится в первой половине мая. Корректировка расписания обусловлена проведением работ по обслуживанию инфраструктуры, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В первой половине мая на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" изменится расписание электропоездов. На фоне сильного снижения пассажиропотока компания "РЖД" проведет масштабные работы по развитию и обслуживанию инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В частности, на МЦД-1 со 2 по 5 и с 9 по 11 мая на участке Марк – Лобня будет закрыт для движения один путь. Этот связано с проведением ремонтных работ.

Также на МЦД-2 с 1 по 11 мая с 10:30 до 13:30 не будут ходить поезда на участке Курская – Дмитровская. С 13:30 до 18:25 на отрезке откроют путь для поочередного пропуска поездов в оба направления.

"6, 7, 8 и 12 мая поезда МЦД-1 будут курсировать по графику рабочего дня", – добавили в пресс- службе.

Ранее сообщалось о том, что расписание электричек пяти направлений МЖД изменится в мае. Так, на время работ на данных направлениях у ряда пригородных поездов будет скорректировано время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.