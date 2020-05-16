Восстановление пассажиропотока на железнодорожном транспорте ожидается к осени – Минтранс

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В министерстве транспорта России ожидают восстановления пассажиропотока на железных дорогах к осени. Такой исход событий возможен при плановом выходе из пандемии коронавирусной инфекции, заявил заместитель министра транспорта Владимир Токарев.

Он отметил, что в настоящее время падение пассажирских перевозок в пригородном сообщении зафиксировано на уровне 71% по сравнению с предыдущим годом, в дальнем следовании – 74%.

"Вопрос, как мы будем выходить из карантина, как это будет быстро и будет ли вторая или третья волна эпидемии. Прогнозировать невозможно, но восстановление займет определенное время", – приводит РИА Новости слова Токарева.

Ранее были названы сроки возможного возобновления международного авиасообщения. Минтранс РФ выразил надежду на то, что сделать это можно будет в июле. При этом перевозки внутри страны могут начать постепенно восстанавливать в середине июня.