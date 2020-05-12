РЖД продлевает схему рассадки в поездах дальнего следования с учетом соцдистанции

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Холдинг РЖД продлевают действие схемы рассадки пассажиров с учетом соцдистанции до 28 мая. Об этом говорится в заявлении компании, передает ТАСС.

Отмечается, что купить билеты с учетом социальной дистанции смогут на поезда "Ласточка", "Сапсан" и "Стриж".

Известно, что временная схема рассадки в поездах РЖД обеспечит пассажирам социальную дистанцию, которую рекомендовал главный санитарный врач России на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Новая схема рассадки действует при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через интернет.

В том случае, если люди покупали билеты до принятых мер, то они занимают места в поезде в соответствии с оформленным проездным документом.

Ранее стало известно, что РЖД предоставят отсрочку по платежам для пригородных пассажирских компаний.

В апреле сообщалось, что пассажиров поездов обязали указывать контактные данные при покупке билета.