РЖД в конце июня вернут поезда на курорты Северного Кавказа и Черного моря

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В конце июня РЖД вернут в расписание 35 поездов дальнего следования, отмененные на фоне падения спроса в пандемию коронавируса, сообщает RT.

Курсировать начнут в том числе отмененные "Сапсаны" и поезда на курорты Северного Кавказа и Черного моря. Они будут ходить из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Череповца, Нижнего Новгорода, Томска, Кирова, Самары, Архангельска, Барнаула и других городов в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт, Кисловодск и обратно.

В РЖД отметили, что, если спрос пассажиров на поездки летом будет высоким, количество восстановленных поездов и рейсов могут увеличить. Уже назначенные на южные направления поезда совершат свыше 900 рейсов. Кроме того, некоторые поезда увеличат периодичность курсирования.

В РЖД заверили, что в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. Вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию.

Ранее в министерстве транспорта России сообщили, что ожидают восстановления пассажиропотока на железных дорогах к осени. Такой исход событий возможен при плановом выходе из пандемии коронавирусной инфекции.