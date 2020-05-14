Купить билеты на ряд поездов снова можно за 90 суток до отправления

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Российские пассажиры снова смогут купить билеты на ряд поездов, которые курсируют внутри страны за 90 суток до их отправления, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

"Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе четыре пары высокоскоростных поездов "Сапсан" и ряда двухэтажных и фирменных поездов АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом, другими крупными городами и региональными центрами", – говорится в сообщении.

Кроме того, РЖД до 1 июля продлили возможность дистанционного возврата билетов на поезда дальнего следования.

Согласно введенным правилам, возврат возможен для поездов, отправляющихся до 1 июля включительно. Оформить документ можно только через тот же веб-сервис, в котором проездной приобретался изначально.

Ранее сообщалось, что РЖД продлевают действие схемы рассадки пассажиров с учетом соцдистанции до 28 мая.

Известно, что временная схема рассадки в поездах РЖД обеспечит пассажирам социальную дистанцию, которую рекомендовал главный санитарный врач России на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Новая схема рассадки действует при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через интернет.