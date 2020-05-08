РЖД начнут продавать маски и перчатки на станциях и в кассах

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Маски и перчатки станут доступны пассажирам сети РЖД в билетных кассах, в вендинговых автоматах и непосредственно на станциях. Об этом сообщает РИА Новости.

Приобрести средства индивидуальной защиты также можно будет на транспортно-пересадочных узлах, на вокзалах и на станциях Московского центрального кольца (МЦК). Реализацией товара займутся подрядчики – пригородные перевозчики или коммерческие структуры.

"В настоящее время в билетных кассах пригородных перевозчиков на больших и малых вокзалах, ТПУ и остановочных пунктах, в том числе МЦК, сети российских железных дорог организуется продажа защитных масок, одноразовых перчаток, а также гигиенических наборов, включающих в себя маску и перчатки вместе", – сообщили в РЖД.

Требование о ношении маски и перчаток в общественных местах и транспорте вводится с 12 мая. При этом не разрешается пользоваться только одним из защитных средств, за данные действия также будет назначен штраф.

Ранее на станциях сети РЖД – Московской железной дороге, Московских центральных диаметрах и на Московском центральном кольце – установили бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук. Кроме того, станции и помещения в инфраструктуре регулярно обрабатывают антисептиками.

