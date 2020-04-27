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Москва 24

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Город

18:59

Диспенсеры с антисептиками появились на четырех московских вокзалах

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Диспенсеры с антисептиками были установлены на Казанском, Ленинградском, Ярославском, Киевском вокзалах столицы. Об этом говорится на сайте РЖД.

"В рамках реализации комплекса профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на вокзалах России устанавливаются диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук", – рассказали представители перевозчика.

Отмечается, что устройства для обработки рук ставят в наиболее доступных точках для пассажиров. К ним относятся входные досмотровые группы, залы ожидания.

Так, сейчас диспенсеры со специальными антисептическими средствами можно найти на 400 больших и малых вокзалах России. Планируется, что к концу мая ими будут оборудованы все крупнейшие вокзалы и платформы сети РЖД.

Ранее стало известно, что автоматические санитайзеры начали устанавливать на станциях метро.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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