Все поезда дальнего следования РЖД оснащены бесконтактными термометрами

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Все поезда дальнего следования холдинга РЖД оснащены бесконтактными термометрами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании заявили, что термометры передали во все поезда дальнего следования, в том числе в "Сапсаны" и скоростные "Ласточки". Это было сделано для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников компании в условиях пандемии коронавируса.

Уточняется, что устройства улавливают тепловое излучение человека на безопасном расстоянии и фиксируют показатель. Замеры проводятся сразу после отправки поезда к месту назначения.

Затем периодичность измерения температуры определяется в зависимости от дальности маршрута. Если поезд находится в пути более пяти часов, то соответствующие мероприятия должны проводиться не реже двух раз в сутки.

В пресс-службе отметили, что в случае выявления болезни у пассажира к нему на ближайшей станции пригласят медиков. До прибытия врачей поездная бригада будет следовать по установленному регламенту.

Сотрудники компании также добавили, что за состоянием работников следят перед каждым рейсом и в пути следования. При любых симптомах болезни они направляются домой для вызова врача и постановки диагноза.

Ранее сообщалось, что РЖД отменит доппоезда на майские праздники и летний сезон из-за падения пассажиропотока в условиях распространения коронавируса. Отмечается, что не будут курсировать 53 дополнительных поезда, до этого назначенных на майские праздники.

