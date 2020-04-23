Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10:45

ЦППК обновила расписание движения пригородных поездов на майские праздники

город транспорт

Фото: Агентство "Москва"

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) обновила расписание движения пригородных поездов на майские праздники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Расписание электропоездов скорректируют в праздничные дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Также график движения изменится в предпраздничные дни – 30 апреля и 8 мая", – сообщили в пресс-службе.

В компании уточнили, что 30 апреля поезда в Москве и области будут следовать по расписанию пятницы. В мае с 1 по 4 и 9 числа график поездов будет сформирован по расписанию субботы, а 5, 10, 11 мая – по воскресенью.

Также изменения будут 6 мая, в этот день поезда будут курсировать по расписанию среды, 8 мая движение всех пригородных поездов будет осуществляться согласно графику пятницы, 12 мая – по расписанию вторника.

В компании попросили пассажиров учитывать данную информацию при планировании своих поездок, а если есть возможность, то лучше остаться дома и следовать режиму самоизоляции.

Если поездку нельзя отложить, то гражданам рекомендуется пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда, чаще мыть руки, не трогать лицо, дезинфицировать гаджеты и другие предметы.

"Обращаем внимание, что с 15 апреля необходим цифровой пропуск для проезда в общественном транспорте в Москве и Московской области, в том числе на все пригородные электропоезда", – заключили в пресс-службе ЦППК.

Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

С 22 апреля в Москве ввели автоматический контроль разрешений на передвижение по городу. Теперь для проезда на общественном транспорте необходимо внести данные "Тройки", "Стрелки" или социальной карты при оформлении пропуска.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать