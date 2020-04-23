Фото: Агентство "Москва"
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) обновила расписание движения пригородных поездов на майские праздники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
"Расписание электропоездов скорректируют в праздничные дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Также график движения изменится в предпраздничные дни – 30 апреля и 8 мая", – сообщили в пресс-службе.
В компании уточнили, что 30 апреля поезда в Москве и области будут следовать по расписанию пятницы. В мае с 1 по 4 и 9 числа график поездов будет сформирован по расписанию субботы, а 5, 10, 11 мая – по воскресенью.
Также изменения будут 6 мая, в этот день поезда будут курсировать по расписанию среды, 8 мая движение всех пригородных поездов будет осуществляться согласно графику пятницы, 12 мая – по расписанию вторника.
В компании попросили пассажиров учитывать данную информацию при планировании своих поездок, а если есть возможность, то лучше остаться дома и следовать режиму самоизоляции.
Если поездку нельзя отложить, то гражданам рекомендуется пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда, чаще мыть руки, не трогать лицо, дезинфицировать гаджеты и другие предметы.
"Обращаем внимание, что с 15 апреля необходим цифровой пропуск для проезда в общественном транспорте в Москве и Московской области, в том числе на все пригородные электропоезда", – заключили в пресс-службе ЦППК.
Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.
С 22 апреля в Москве ввели автоматический контроль разрешений на передвижение по городу. Теперь для проезда на общественном транспорте необходимо внести данные "Тройки", "Стрелки" или социальной карты при оформлении пропуска.
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