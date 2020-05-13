РЖД продлили формат дистанционного возврата билетов на поезда до 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

РЖД до 1 июля продлили возможность дистанционного возврата билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Холдинг "РЖД" увеличивает срок действия услуги дистанционного возврата неиспользованных проездных документов для пассажиров в дальнем следовании. Такое решение обусловлено действием в отдельных субъектах РФ ряда ограничительных мер, введенных из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации", – указано в сообщении.

Согласно введенным правилам, возврат возможен для поездов, отправляющихся до 1 июля включительно. Оформить документ можно только через тот же веб-сервис, в котором проездной приобретался изначально.

Механизм дистанционной отмены поездки подразумевает, что пассажир может обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД" (ЕИСЦ) по телефону 8 (800) 775-00-00. Оператор зафиксирует данные пассажира и реквизиты поездки, а также согласует пункт продажи, в котором пассажир сможет получить свои деньги.

Для этого потребуется оригинал проездного документа. Предоставить его смогут также близкие пассажира на основании обычной доверенности.

Ранее сообщалось, что РЖД продлевают действие схемы рассадки пассажиров с учетом соцдистанции до 28 мая. Билеты с учетом социальной дистанции доступны на поезда "Ласточка", "Сапсан" и "Стриж".

