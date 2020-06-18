Двухпутный тоннель от "Кунцевской" до "Давыдкова" строят с опережением графика

11:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро двухпутного тоннеля от станции "Кунцевская" до "Давыдкова" ведется с опережением графика, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, с начала проходки в конце февраля тоннелепроходческим комплексом "Надежда" построено 1 155 метров тоннеля из 1 372. Это около 80% общей готовности.
"Благодаря усилиям метростроителей проходка ведется с опережением графика", – цитирует Бочкарева Агентство "Москва".
Он отметил, что проходка ведется вдоль Рублевского шоссе. По его словам, щит уже прошел под железнодорожными путями Смоленского направления МЖД и МЦД в районе станции Кунцево-1.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, в свою очередь, рассказал, что проходка ведется в условиях сложной гидрогеологии – по трассе тоннеля залегают неустойчивые грунты от мелких водонасыщенных песков до мягкопластичных суглинков и глин.
Сейчас на всех станциях западного участка БКЛ полностью завершено устройство ограждающих конструкций котлована и разработка грунта. Уже ведется устройство основных конструкций станционных комплексов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 54% от всех строительных работ на БКЛ завершены. Проходка тоннелей осуществлена на 80% от всего объема мероприятий.
"Это наш город": станции БКЛ "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар"откроют в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: