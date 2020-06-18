Двухпутный тоннель от "Кунцевской" до "Давыдкова" строят с опережением графика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро двухпутного тоннеля от станции "Кунцевская" до "Давыдкова" ведется с опережением графика, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с начала проходки в конце февраля тоннелепроходческим комплексом "Надежда" построено 1 155 метров тоннеля из 1 372. Это около 80% общей готовности.

"Благодаря усилиям метростроителей проходка ведется с опережением графика", – цитирует Бочкарева Агентство "Москва".

Он отметил, что проходка ведется вдоль Рублевского шоссе. По его словам, щит уже прошел под железнодорожными путями Смоленского направления МЖД и МЦД в районе станции Кунцево-1.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, в свою очередь, рассказал, что проходка ведется в условиях сложной гидрогеологии – по трассе тоннеля залегают неустойчивые грунты от мелких водонасыщенных песков до мягкопластичных суглинков и глин.

Сейчас на всех станциях западного участка БКЛ полностью завершено устройство ограждающих конструкций котлована и разработка грунта. Уже ведется устройство основных конструкций станционных комплексов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 54% от всех строительных работ на БКЛ завершены. Проходка тоннелей осуществлена на 80% от всего объема мероприятий.