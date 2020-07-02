Расписание ряда электричек Белорусского направления изменится в июле

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В движении электропоездов на Белорусском направлении Московской железной дороги произойдут изменения. По данным пресс-службы МЖД, расписание поменяется 4–5 и 10–12 июля.
Корректировки в графике обусловлены работами по развитию инфраструктуры на данном направлении МЖД. Там планируются работы по переключению 3 и 4 главных путей станции Кунцево-1 на микропроцессорную централизацию.
"Кроме того, на станции Баковка будут проведены необходимые работы для обеспечения безопасности во время возведения дополнительного вестибюля с тоннелем", – уточнили представители компании.
Поясняется, что на время работ у ряда электричек поменяется время отправления и прибытия в конечный пункт. Несколько поездов, преимущественно Усовской ветки, будет следовать по укороченному маршруту.
Пассажиров попросили с пониманием отнестись к запланированным работам, а также заранее ознакомиться с изменениями в расписании.
Ранее стало известно, что расписание движения на Савеловском направлении МЖД изменят из-за путевых работ. Работы запланированы на период с 12:00 до 22:00 в будни.
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